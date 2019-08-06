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Пассажиры во время эвакуации сняли на видео задымление в салоне лайнера

10:12
  • вторник
  • 06 августа 2019

ЧП произошло в аэропорту испанской Валенсии

Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в аэропорту испанской Валенсии из-за задымления в салоне. На кадрах, снятых пассажирами, хорошо видно, как салон лайнера наполняется дымом, передает "ТВ Центр".

По последним данным, пострадали около 20 человек. Трое доставлены в больницу с отравлением, остальным помощь оказана на месте. Они получили легкие травмы, когда покидали приземлившийся самолет с помощью надувных трапов. Лайнер выполнял рейс из лондонского аэропорта Хитроу в Валенсию. Причины инцидента пока не уточняются.

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Эвакуация в салоне лайнера
Эвакуация в салоне лайнера
Самолет авиакомпании British Airways
Самолет авиакомпании British Airways
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