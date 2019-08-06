Затосковавший по СССР сириец открыл производство советской колбасы

Деликатесы "От Тарека" уже известны на всю округу

Сирийский стоматолог обзавелся необычным хобби. Он производит копчености по советским рецептам, которые нашёл в интернете. Тарек учился и работал в СССР. В 1990 году вернулся на родину. Но и спустя годы не смог забыть вкус нашей колбасы. Пока его производство небольшое - до 10 килограммов продукции в день. Но деликатесы "От Тарека" уже известны на всю округу и очень полюбились сирийцам.

Подробности в репортаже специального корреспондента "ТВ Центра" Алексея Платонова.