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Затосковавший по СССР сириец открыл производство советской колбасы

09:50
  • вторник
  • 06 августа 2019

Деликатесы "От Тарека" уже известны на всю округу

Сирийский стоматолог обзавелся необычным хобби. Он производит копчености по советским рецептам, которые нашёл в интернете. Тарек учился и работал в СССР. В 1990 году вернулся на родину. Но и спустя годы не смог забыть вкус нашей колбасы. Пока его производство небольшое - до 10 килограммов продукции в день. Но деликатесы "От Тарека" уже известны на всю округу и очень полюбились сирийцам.

Подробности в репортаже специального корреспондента "ТВ Центра" Алексея Платонова.

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Владелец деликатесов "От Тарека"
Владелец деликатесов "От Тарека"
Владелец деликатесов "От Тарека"
Владелец деликатесов "От Тарека"
Владелец деликатесов "От Тарека"
Владелец деликатесов "От Тарека"
Мясо
Мясо
Деликатесы "От Тарека"
Деликатесы "От Тарека"
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