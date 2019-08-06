Два удара в сердце: школьник зарезал дедушку из-за компьютерной игры

Погибший просил внука о помощи

16-летний школьник убил дедушку, который выключил его компьютер во время игры.

Житель Николаевской области Украины приехал к дочери, которая проживает с 16-летним сыном и пятилетней дочерью. Мужчина решил покосить участок и попросил о помощи внука, который с головой погрузился в компьютерную игру. Когда дедушка выключил компьютер, подросток схватился за нож и пять раз ударил своего родственника.

"Два из них пришлись в сердце", - рассказал исполняющий обязанности руководителя Новоодесской полиции Максим Евграфов. По его словам, школьник вызвал полицию и раскаялся в содеянном.

Сосед рассказал, что погибший жил отдельно от дочери с внуками, но постоянно им помогал. "Дед спокойный. Ну, обругает с воспитательной целью, и все", - цитируют его "Известия". Мужчина также сообщил, что малолетний убийца учится в колледже на IT-специалиста, занимается небрежно и не помогает матери по дому.