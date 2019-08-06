Американский секретный учебник по войне с Россией попал в Сеть

В Пентагоне знают, как победить в "гибридной войне"

Россия применяет тактику "гибридной войны", которая, в частности, предполагает привлечение населения стран-оппонентов на свою сторону. Однако в США знают, как справиться даже с таким хитрым противником. Разработанные экспертами секретные рекомендации были собраны в руководство еще в 2016 году. Но теперь этот документ оказался в Сети.

Авторы справочника считают, что Россия приняла подход Вашингтона к современным боевым действиям. Он предусматривает покрытие поля боя пилотируемыми и беспилотными сенсорными системами, которые обнаруживают вражеские цели. И только после этого в дело вступает авиация и артиллерия.

Главная особенность такого соперника, как Россия - в указанном выше методе привлечения на свою сторону гражданского населения. Однако есть у нее и слабые стороны, которые перечислены в учебнике. В частности, авторы уверены, что солдатам-призывникам не хватает мотивации. В то же время, они признают, что скоро это перестанет быть проблемой – российская армия все быстрее переходит на профессиональные рельсы.

Приводятся и советы для победы над Россией. Американским военным рекомендуют, в частности, готовиться к бою в условиях, когда противник глушит GPS и радиоэлектронное оборудование. Содержит справочник и тонкие наблюдения американских экспертов: к примеру, они заметили, что в Донбассе "управляемые русскими повстанцы" активно используют колючую проволоку для защиты своих позиций, пишет The National Interest.