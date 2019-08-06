ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американский секретный учебник по войне с Россией попал в Сеть

09:02
  • вторник
  • 06 августа 2019

В Пентагоне знают, как победить в "гибридной войне"

Россия применяет тактику "гибридной войны", которая, в частности, предполагает привлечение населения стран-оппонентов на свою сторону. Однако в США знают, как справиться даже с таким хитрым противником. Разработанные экспертами секретные рекомендации были собраны в руководство еще в 2016 году. Но теперь этот документ оказался в Сети.
Поможет только война: Зеленский раскрыл будущее Донбасса

Авторы справочника считают, что Россия приняла подход Вашингтона к современным боевым действиям. Он предусматривает покрытие поля боя пилотируемыми и беспилотными сенсорными системами, которые обнаруживают вражеские цели. И только после этого в дело вступает авиация и артиллерия.

Главная особенность такого соперника, как Россия - в указанном выше методе привлечения на свою сторону гражданского населения. Однако есть у нее и слабые стороны, которые перечислены в учебнике. В частности, авторы уверены, что солдатам-призывникам не хватает мотивации. В то же время, они признают, что скоро это перестанет быть проблемой – российская армия все быстрее переходит на профессиональные рельсы.

Приводятся и советы для победы над Россией. Американским военным рекомендуют, в частности, готовиться к бою в условиях, когда противник глушит GPS и радиоэлектронное оборудование. Содержит справочник и тонкие наблюдения американских экспертов: к примеру, они заметили, что в Донбассе "управляемые русскими повстанцы" активно используют колючую проволоку для защиты своих позиций, пишет The National Interest.

Читайте также:
Главное сегодня
Американские солдаты
Американские солдаты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.