Как выбрать качественное и недорогое вино

Наши напитки не уступают заграничным

Роскачество посоветовало покупать вино российского производства. Эксперты уверены, что отечественные алкогольные напитки по той же цене будут качественнее зарубежных.

"В России уже сложилось несколько стабильных брендов, из года в год не только показывающих высокое качество вин, но и повышающих уровень качества своей продукции, - цитируют "Известия" специалистов Роскачества. - Если вам понравилось вино из Краснодарского края, запомните название производителя".

На этикетке вина, произведенного в России, имеются надписи "Вино защищенного географического указания" (ЗГУ) или "Вино защищенного наименования места происхождения" (ЗНМП).

В Роскачестве отметили, что качественное вино необязательно должно быть дорогим. Сейчас в ценовом сегменте до 500 рублей встречаются хорошие российские вина. Среди них такие марки, как "Мысхако", "Кубань-Вино", Chateau Tamagne и "Фанагория".

Эксперты также рассказали, что недорогие алкогольные напитки стоит употреблять в течение одного-двух лет после выпуска. Сегодня актуально покупать красные вина 2018 года. Прошлогоднее лето выдалось жарким, поэтому виноград накопил много сахаров, а вино получилось крепким.

"Если на этикетке указано, что в вине 14,5% алкоголя, к нему уже лучше подбирать серьезное гастрономическое сопровождение - мясо, овощи на гриле. Если уровень алкоголя ниже 13% (что совсем непросто в условиях жаркого лета), вино подойдет для пикника и без шашлыков", - говорится в материале Роскачества.