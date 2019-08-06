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Как выбрать качественное и недорогое вино

09:23
  • вторник
  • 06 августа 2019

Наши напитки не уступают заграничным

Роскачество посоветовало покупать вино российского производства. Эксперты уверены, что отечественные алкогольные напитки по той же цене будут качественнее зарубежных. 
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"В России уже сложилось несколько стабильных брендов, из года в год не только показывающих высокое качество вин, но и повышающих уровень качества своей продукции, - цитируют "Известия" специалистов Роскачества. - Если вам понравилось вино из Краснодарского края, запомните название производителя". 

На этикетке вина, произведенного в России, имеются надписи "Вино защищенного географического указания" (ЗГУ) или "Вино защищенного наименования места происхождения" (ЗНМП). 

В Роскачестве отметили, что качественное вино необязательно должно быть дорогим. Сейчас в ценовом сегменте до 500 рублей встречаются хорошие российские вина. Среди них такие марки, как "Мысхако", "Кубань-Вино", Chateau Tamagne и "Фанагория".

Эксперты также рассказали, что недорогие алкогольные напитки стоит употреблять в течение одного-двух лет после выпуска. Сегодня актуально покупать красные вина 2018 года. Прошлогоднее лето выдалось жарким, поэтому виноград накопил много сахаров, а вино получилось крепким. 

"Если на этикетке указано, что в вине 14,5% алкоголя, к нему уже лучше подбирать серьезное гастрономическое сопровождение - мясо, овощи на гриле. Если уровень алкоголя ниже 13% (что совсем непросто в условиях жаркого лета), вино подойдет для пикника и без шашлыков", - говорится в материале Роскачества. 

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