Россия прогнала натовские корабли из Черного моря

Киев обвинил Москву в провале учений Sea Breeze 2019

Россия буквально прогнала корабли Североатлантического альянса и Украины из Черного моря. Натовским силам, проводившим учения Sea Breeze 2019 пришлось отступить, прокомментировалс итуацию с маневрами украинский политолог Михаил Гончар.

"Был прецедент на учениях Sea Breeze недавно. Мы перекрыли определенную акваторию между Крымом и Одесской областью. А Россия взяла и часть этой акватории тоже перекрыла под проведение своих учений. Это было сделано специально, с провокативной целью. Результат — мы и НАТО утерли сопли и отступили", — возмущался украинский эксперт в интервью изданию "День".

Учения НАТО Sea Breeze 2019 начались в Черном море 1 июля. В них участвовали 19 стран, 32 корабля и около тысячи морских пехотинцев. Первые фотографии с места событий, попавшие в Сеть, стали поводом для насмешек пользователей – украинский корабль на фоне американского выглядел "бронированной рыбацкой лодкой".

МИД России назвал маневры НАТО вблизи российских берегов "опасной идеей". А 5 июля Москва начала свои плановые учения с участием десяти военных кораблей. НАТО и Украине пришлось срочно менять сценарий своих маневров. Михаил Гончар назвал такой исход "победой России", пишут "Известия".