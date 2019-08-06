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Россия прогнала натовские корабли из Черного моря

09:32
  • вторник
  • 06 августа 2019

Киев обвинил Москву в провале учений Sea Breeze 2019

Россия буквально прогнала корабли Североатлантического альянса и Украины из Черного моря. Натовским силам, проводившим учения Sea Breeze 2019 пришлось отступить, прокомментировалс итуацию с маневрами украинский политолог Михаил Гончар.
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"Был прецедент на учениях Sea Breeze недавно. Мы перекрыли определенную акваторию между Крымом и Одесской областью. А Россия взяла и часть этой акватории тоже перекрыла под проведение своих учений. Это было сделано специально, с провокативной целью. Результат — мы и НАТО утерли сопли и отступили", — возмущался украинский эксперт в интервью изданию "День".

Учения НАТО Sea Breeze 2019 начались в Черном море 1 июля. В них участвовали 19 стран, 32 корабля и около тысячи морских пехотинцев. Первые фотографии с места событий, попавшие в Сеть, стали поводом для насмешек пользователей – украинский корабль на фоне американского выглядел "бронированной рыбацкой лодкой".

МИД России назвал маневры НАТО вблизи российских берегов "опасной идеей". А 5 июля Москва начала свои плановые учения с участием десяти военных кораблей. НАТО и Украине пришлось срочно менять сценарий своих маневров. Михаил Гончар назвал такой исход "победой России", пишут "Известия".

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