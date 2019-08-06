Дочь высказалась о разводе Федосеевой-Шукшиной с Алибасовым

Их брак назвали фикцией

Ольга Шукшина, младшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, настаивает на том, чтобы мать развелась с продюсером Бари Алибасовым.

Федосеева-Шукшина и Алибасов объявили о своих отношениях в 1995 году. В ноябре 2018 года они поженились, несмотря на солидный возраст. По словам Ольги Шукшиной, ее мама никогда не состояла в интимной близости со скандально известным продюсером, к тому же они никогда не жили вместе.

Основатель группы "На-На" иногда наведывается к супруге, чтобы сделать несколько идиллических фотографий. "Стоит мне отлучиться из квартиры, как Бари проводит фотосессии с Лидией Николаевной. Нет-нет да и всплывают в сети фото, где он сидит на маминой кровати с голым торсом", - сказала Шукшина, добавив, что не считает их брак настоящим.

По ее мнению, такое поведение мужа портит репутацию Федосеевой-Шукшиной и оскорбляет имя ее второго мужа - знаменитого писателя Василия Шукшина.

"Переживаю я и за здоровье мамы, - цитирует Шушкину Sobesednik.ru. - Лидия Николаевна выглядит совершенно растерянной в руках незваных гостей, которые ходят в квартиру Шукшина, как к себе домой. Могу сказать, что лучше быть вдовой Шукшина, чем женой Алибасова. Поэтому я требую развода".

Отметим, что 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина была замужем пять раз. У нее трое дочерей, шестеро внуков и трое правнуков.

Между тем Бари Алибасов, который несколько дней провел в медикаментозной коме, продолжает устраивать шоу вокруг своего отравления. Недавно он обвинил сына в краже 20 миллионов рублей.