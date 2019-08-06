ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дочь высказалась о разводе Федосеевой-Шукшиной с Алибасовым

10:02
  • вторник
  • 06 августа 2019

Их брак назвали фикцией

Ольга Шукшина, младшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, настаивает на том, чтобы мать развелась с продюсером Бари Алибасовым.

Грозит операция: состояние истощенного Алибасова ухудшилось
"Отравили Шукшины": оставшегося без квартир Алибасова сочли жертвой родных
Лидия Федосеева-Шукшина слегла после отравления Бари Алибасова

Федосеева-Шукшина и Алибасов объявили о своих отношениях в 1995 году. В ноябре 2018 года они поженились, несмотря на солидный возраст. По словам Ольги Шукшиной, ее мама никогда не состояла в интимной близости со скандально известным продюсером, к тому же они никогда не жили вместе. 

Основатель группы "На-На" иногда наведывается к супруге, чтобы сделать несколько идиллических фотографий.  "Стоит мне отлучиться из квартиры, как Бари проводит фотосессии с Лидией Николаевной. Нет-нет да и всплывают в сети фото, где он сидит на маминой кровати с голым торсом", - сказала Шукшина, добавив, что не считает их брак настоящим. 

По ее мнению, такое поведение мужа портит репутацию Федосеевой-Шукшиной и оскорбляет имя ее второго мужа - знаменитого писателя Василия Шукшина. 

"Переживаю я и за здоровье мамы, - цитирует Шушкину Sobesednik.ru. - Лидия Николаевна выглядит совершенно растерянной в руках незваных гостей, которые ходят в квартиру Шукшина, как к себе домой. Могу сказать, что лучше быть вдовой Шукшина, чем женой Алибасова. Поэтому я требую развода". 

Отметим, что 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина была замужем пять раз. У нее трое дочерей, шестеро внуков и трое правнуков. 

Между тем Бари Алибасов, который несколько дней провел в медикаментозной коме, продолжает устраивать шоу вокруг своего отравления. Недавно он обвинил сына в краже 20 миллионов рублей. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Продюсер Бари Алибасов, актриса Лидия Федосеева-Шукшина
Продюсер Бари Алибасов, актриса Лидия Федосеева-Шукшина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.