Приемный сын дождался 18-летия и сбежал от Джоли

Мэддокс давно готовился к этому событию

Приемный сын Анджелины Джоли покидает актрису. Мэддокс, которому 5 августа исполнилось 18 лет, уезжает в Южную Корею. Он будет изучать биохимию в университете Енсе в Сеуле.

Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта уедет из родного дома в конце августа. Мэддокс готовился к этому событию: по словам источника, юноша давно интересуется культурой Южной Кореи и изучает корейский язык.

Решение об учебе в южнокорейском университете было принято еще в ноябре прошлого года. Джоли с сыном тогда ездила в Сеул по делам, связанным с работой в ООН – и вместе с Мэддоксом посетила несколько учебных заведений. Остановились на Енсе – старейшем в Южной Корее университете, пишет издание People.

В фан-пабликах, посвященных семье голливудских звезд, такое решение юноши назвали побегом. Якобы Мэддокс только и ждал, когда ему исполнится 18.

Ранее сообщалось, что Мэддокс, усыновленный актрисой в Камбодже, в последнее время сильно переживал из-за шумного бракоразводного процесса родителей и их неспособности придти к компромиссу. В какой-то момент он решил помочь Джоли и Питту завершить конфликт, оформив опекунство над Паксом, Захарой, Шайло, Ноксом и Вивьен. Мэддокс считал, что детям становится все хуже от скандалов взрослых – и собирался даже обратиться в суд.