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Названы опасные для здоровья марки ряженки

10:39
  • вторник
  • 06 августа 2019

В одном образце нашли кишечную палочку

Эксперты "Росконтроля" протестировали ряженку с массовой долей жира 4% в ценовой категории от 76 до 105 рублей. Проверке подверглась продукция семи брендов: "Вкуснотеево", "Коровка из Кореновки", "Белый город", "Вологжанка / Из Вологды", "Большая кружка", "Козельская" и "Ряженка из молока нашей дойки". Результаты исследования есть в распоряжении ТВЦ.RU.
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Как оказалось, "Ряженка из молока нашей дойки" не соответствует требованиям безопасности, поскольку в ней имеются бактерии группы кишечной палочки (БГКП), а содержание дрожжей и плесени превышает допустимую норму. Этот товар попал в черный список "Росконтроля". 

"Коровку из Кореновки" внесли в перечень продукции с замечаниями, так как массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) в ней слишком низка - 7,1% вместо минимально допустимых 7,8%. "Этот низкий показатель заставляет нас усомниться в том, что перед нами кисломолочный продукт", - говорится на сайте "Росконтроля". 

Ряженка "Козельская" оказалась в одной компании с предыдущим образцом, поскольку в ней присутствует небольшое газообразование, которое нехарактерно для микрофлоры этого кисломолочного продукта.

В итоге специалисты рекомендовали к покупке только марки "Вкуснотеево", "Белый город", "Вологжанка / Из Вологды", "Большая кружка". 

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