ЧП под Ачинском: взрывы прекратились, пожар потушен

В городе начали работать саперы

Предварительная причина пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края - человеческий фактор. Об этом заявил замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков, который прибыл в район ЧП. К этому часу пожар на арсенале полностью потушен. Детонация боеприпасов прекратилась. В ближайшее время к работе приступят саперы.

В поселке Каменка – он находится ближе всех к арсеналу - взрывы были слышны до самого утра. Но людей из опасных районов успели эвакуировать. Кто-то добирался на личных автомобилях или шел пешком. Некоторые ночевали прямо в поле, лишь бы подальше от взрывов. Но все же большинство смогли разместить во временных пунктах – школах и детских садах ближайших поселков, кого-то доставили в Красноярск.

Они убегали в спешке, как только услышали первые оглушающие взрывы. На размещенных в соцсетях кадрах видно даже как идёт взрывная волна. Выбиты стекла в домах, разрыты воронками улицы и огороды.

По данным экстренных служб, причина взрывов - пожар на складе утилизации боеприпасов. Там находилось около 40 тысяч артиллерийских снарядов. Известно, что этот склад планировали расформировать в течение трех лет.

По последним данным, погибших нет. Впрочем, о судьбе одного человека до сих пор ничего неизвестно. Четверо пострадавших госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Ещё 12 человек получили медицинскую помощь амбулаторно. Всего было эвакуировано свыше 16 тысяч местных жителей. Сейчас взрывы утихли, но людей пока просят не возвращаться в город.

Первыми в опустевший город зайдут саперы из национального центра разминирования. Транспортной авиацией уже перебросили 2 специализированных робототехнических комплекса, предназначенных для ликвидации таких пожаров. С воздуха прошла разведка обстановки.

Расследование начнется после того, как саперы уберут неразорвавшиеся боеприпасы. Местные власти планируют открыть проезд в город лишь ближе к 8 часам вечера по местному времени. После этого в течение трех дней будет оценен ущерб от взрывов.

Елена Макарова, Александр Званцев. "ТВ Центр".