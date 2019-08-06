КНДР напугала соседей очередным запуском ракет

Токио и Сеул сочли действия Пхеньяна серьезной угрозой

Этим утром КНДР провела новые ракетные испытания - уже четвертые за последние две недели. В Сеуле и Токио предполагают, что Пхеньян в очередной раз проигнорировал запрет Совбеза ООН и запустил баллистические ракеты малой дальности. Действия Северной Кореи в Японии назвали серьезной угрозой и вызовом для страны.

Меньше недели прошло с последнего запуска, а южнокорейские военные вновь фиксируют полет двух неопознанных снарядов с восточного побережья КНДР. Информации, как обычно, немного. По предварительным данным, это — баллистические ракеты малой дальности. Крупнейшее информагентство Южной Кореи со ссылкой на свои источники уточняет: дальность полета составила около 450 км, а высота - 37. За ситуацией следят представители Объединенного комитета начальников штабов республики. Выпущенные ракеты напугали не только ближайшего соседа на суше, но и Японию, где сегодня вспоминают события 74-х летней давности в Хиросиме. В стране восходящего солнца подчеркнули, что подобные запуски власти расценивают, как прямую угрозу национальной безопасности.

"Попытка Северной Кореи модернизировать свои ракетные возможности является серьезной проблемой не только для нашей страны, но и для всего региона, и мы будем тщательно следить за этим и неуклонно развивать всеобъемлющую систему противоракетной обороны", - заявил министр обороны Японии Такэси Ивая.

За последние две недели - это четвертый ракетный запуск, который проводится с территории КНДР. Последний был зафиксирован в ночь на 2 августа. Тогда, по слухам, испытаниями системы залпового огня лично руководил лидер страны Ким Чен Ын. Подобные пробные запуски государство провело и в конце июля.

Вся эта затянувшаяся серия проходит как раз в то время, когда Вашингтон пытается возобновить с Пекином переговоры по денуклеаризации. Президент США Дональд Трамп в своих публичных выступлениях неоднократно подчеркивал, что Ким Чен Ын обещал ему прекратить запуск ракет на большие расстояния. Пока Белый дом считает, что Северная Корея не нарушает договор, составленный по итогам саммита в Сингапуре. А вот в Южной Корее такого оптимизма заокеанских партнеров не разделяют.

"Безусловно, мы рассматриваем случившееся как акт, противоречащий соглашению от 19 сентября - когда обе стороны согласились совместными усилиями снижать напряженность на Корейском полуострове", - заявил представитель министерства обороны Южной Кореи Чой Хюн-Су.

Эксперты полагают, что запуски - не что иное, как ответная реакция Пхеньяна на готовящиеся на корейском полуострове очередные масштабные военные учения армий США и Южной Кореи. Они запланированы уже на это воскресенье.

Александра Сергомасова, Кирилл Алянский. "ТВ Центр".