Пять лет продэмбарго: как санкции подстегнули развитие агросектора

Европа в это же время терпит многомиллиардные убытки

Ограничения в торговле между странами, которые, казалось бы, должны сказаться на всех участниках конфликта, порой имеют и положительный эффект. Вот уже пять лет в России действует продовольственное эмбарго - как зеркальный ответ на санкции в отношении нашей страны. И в то время как европейские компании терпят миллиардные убытки, в России импортозамещение дало мощный толчок для развития агропромышленного сектора.

Санкционный юбилей, конечно, не повод, чтобы его отмечать, но промежуточные итоги экономической войны подводят по обе стороны фронта. За пять лет Россия снизила импорт продовольствия на треть, но продуктов в магазинах меньше не стало. Страна добилась независимости по главным продуктам питания.

"Сегодня вопрос о продовольственной безопасности России не стоит. Российское сельское хозяйство практически полностью обеспечивает все критические нужды", - заявил заместитель председателя научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин.

Причем не только обывателей, но и гурманов, которые так и не вышли на пармезанный бунт. Обезумевших и обессилевших от отсутствия хамона тоже не наблюдается. Производство вяленого свиного окорока по испанской технологии осваивают в Белгородской, Тамбовской, Ленинградской областях и даже в Сибири. Твердый сыр долгого созревания уже несколько лет делают в Подмосковье.

"Сыр зреет полтора года. Для одной головки такого сыра нужно больше 300 литров молока. Для одного килограмма сыр нужно 400 литров молока. Хотя для обычного сыра нужно 1 к 10. На один килограмм сыра 10 литров молока", - объясняет сыродел Олег Сирота.

Споры о качестве русской продукции по заморским технологиям продолжаются. Недавно точку в них поставили независимые эксперты. В начале июня на международном сырном салоне Mondial du Fromage наши сыровары из Московской и Ярославской областей взяли два "золота" и одно "серебро".

"Если бы санкций не было, их нужно было выдумывать. Когда мы вообще слышали о том, что российские производители сыра завоевывали призы на мировых фабриках? Да, много некачественного продукта, но это к санкциям не имеет никакого отношения", - говорит Дискин.

Теперь некачественный продукт с прилавков должна выдавить внутренняя конкуренция. На это, вероятно, уйдет время. Но уже сейчас можно констатировать, что производство свинины выросло вдвое. Говядины, птицы, молока — на треть.

"Если бы мне, да и каждому из сидящих в зале, десять лет назад сказали, что мы будем экспортировать, как в прошлом году, сельхозпродукции на 25,7 миллиарда долларов, мы бы рассмеялись в лицо тому, кто это сказал. Пожали бы руку и сказали: "Спасибо вам за добрые, но неисполнимые намерения". Сегодня это факт, и, больше того, мы стремимся к тому, чтобы к 2024 году этот сельхозэкспорт у нас составил уже 45 миллиардов долларов, и думаю, что это достижимая цифра. Так что по многим направлениям это нас мобилизовало", - заявлял ранее Владимир Путин.

И более того, стало локомотивом роста. Производство российской сельхозтехники за пять лет увеличилось втрое. Вслед за ней стали больше выпускать строительно-дорожных машин. В этих отраслях выросли зарплаты и появилось 30 тысяч новых вакансий. Европа, напротив, потеряла 250 тысяч рабочих мест и подсчитывает убытки.

"В 2014 году мы оценили ущерб только для итальянских компаний, которые торговали с Россией напрямую, более чем в миллиард евро. В других странах ЕС ситуация была схожая. Сейчас оценить ущерб стало намного сложнее, потому что к 2018 году большинство таких компаний уже прекратили свое существование, люди потеряли работу. Целые отрасли и регионы понесли невосполнимые потери", - говорит президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.

Чем воспользовались другие страны, которым до вмешательства политики в экономику, было трудно конкурировать.

"Действительно сменился список поставщиков. Вышли, например, на российский рынок достаточно экзотические страны, страны Латинской Америки, Африки, Балканские страны активнее стали представлены на рынке. Заходишь в магазин и видишь все больше продуктов из Сербии, Черногории из Македонии. То есть мы видим, что сменился географический вектор", - говорит ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Все это, конечно, не отменяет проблем, которые сохраняются, например в рыбной отрасли или молочной. Но, как считают эксперты, если эмбарго сохранится еще лет пять, российским производителям удастся все решить. Впрочем, длительность санкционной войны полностью зависит от тех, кто ее начал.

Александр Огородников, Юлия Степина. "ТВ Центр".