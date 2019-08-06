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Гибель Андрея Стенина назвали умышленным убийством

11:48
  • вторник
  • 06 августа 2019

Российский фотокорреспондент погиб в Донбассе пять лет назад

Генпрокуратура Донецкой народной республики определила круг подозреваемых в деле о гибели  фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина. Имена и информация о них в интересах следствия не разглашается, отмечает "ТВ Центр". Кроме того, в надзорном ведомстве считают, что это было умышленное убийство.

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6 августа — ровно пять лет как не стало нашего коллеги-журналиста. Андрей погиб около города Снежное, в Донбассе, когда ехал на автомобиле в составе колонны беженцев на редакционное задание. Как полагают следователи, украинские силовики сначала обстреляли машины, а затем, чтобы скрыть следы преступления, сожгли их.

Указом президента России Андрей Стенин посмертно награжден орденом Мужества.

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