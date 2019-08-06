Звезда КВН высказалась о мужском и женском юморе

Мастера юмора поделятся опытом с участниками форума "Таврида" в Крыму

В Крыму в разгаре самая весёлая смена молодёжного форума "Таврида". Главная тема этой недели - юмор в жанре стенд-ап. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Там собрались более 400 молодых продюсеров, актеров, режиссеров и авторов, занимающимся этим видом творчества. По традиции каждый из них сможет представить свой творческий проект и получить гранатовую поддержку на его реализацию. А с разработкой идеи помогут опытные наставники - мастера жанра. Резиденты юмористических шоу также поделятся секретами профессии.

"Я считаю, что нет различий между женским и мужским юмором. То есть юмор это такое одно явление, вот. Просто есть темы, которые близки больше женщинам, есть темы, которые нужны больше мужчинам. Но опять же есть исключения. Есть женщины, которые фанатеют по спорту, им шутки про спорт также интересны", - говорит актриса Елена Борщева.

А под Липецком стартовал молодёжный форум "Область будущего". В этом году мероприятие приобрело статус окружного, собрав около 500 участников со всего Центрального региона. Это представители студенческих клубов и волонтерских движений, а также начинающие журналисты. Всего запланировано 2 тематические смены. Организаторы подготовили масштабную образовательную программу - мастер-классы, тренинги и лекции.