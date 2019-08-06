Потеря ногтя и перелом: чем опасны неправильно выбранные кроссовки

Обувь лучше покупать во второй половине дня

Врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр сообщила, что неправильно подобранные кроссовки для занятий спортом могут привести к серьезным негативным последствиям. Среди них - потеря ногтя, стрессовый перелом и подошвенный фасциит (главная причина боли в пятке).

При выборе кроссовок рекомендуется учитывать тип стопы, стиль бега и рельеф местности. Чтобы понять особенности ваших стоп, можно показать врачу свою старую спортивную обувь и рассказать ему о болях, которые вы испытываете во время занятий, советует Кристина Роу-Бауэр. По ее словам, кроссовки лучше выбирать во второй половине дня, когда нога становится чуть больше.

"Выбирайте обувь с широким носком, чтобы пальцы не сжимались во время бега. Найдя хорошую пару обуви, подумайте о покупке запасной на будущее, но не на всю жизнь, так как уже через пять лет размер стопы может измениться", - цитирует ортопеда Medicalxpress.