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Потеря ногтя и перелом: чем опасны неправильно выбранные кроссовки

11:19
  • вторник
  • 06 августа 2019

Обувь лучше покупать во второй половине дня

Врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр сообщила, что неправильно подобранные кроссовки для занятий спортом могут привести к серьезным негативным последствиям. Среди них - потеря ногтя, стрессовый перелом и подошвенный фасциит (главная причина боли в пятке). 
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При выборе кроссовок рекомендуется учитывать тип стопы, стиль бега и рельеф местности. Чтобы понять особенности ваших стоп, можно показать врачу свою старую спортивную обувь и рассказать ему о болях, которые вы испытываете во время занятий, советует Кристина Роу-Бауэр. По ее словам, кроссовки лучше выбирать во второй половине дня, когда нога становится чуть больше. 

"Выбирайте обувь с широким носком, чтобы пальцы не сжимались во время бега. Найдя хорошую пару обуви, подумайте о покупке запасной на будущее, но не на всю жизнь, так как уже через пять лет размер стопы может измениться", - цитирует ортопеда Medicalxpress

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