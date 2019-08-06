Огромный астероид вызвал разрушительное цунами на Марсе

Ученые выяснили причину возникновения кратера Ломоносов

Поверхность Марса более 3 миллиардов лет назад накрывали мощные цунами. На Красной планете в то время существовал океан, уверены ученые.

В этот океан и рухнуло огромное небесное тело, вызвав разрушительные волны. В результате катастрофы образовался кратер, который в 1973 году назвали в честь российского ученого Михаила Ломоносова.

Размеры кратера, по расчетам международной группы ученых, указывают на то, что небесное тело, упавшее на Марс, было очень крупным - сравнимым по размерам с 10-километровым астероидом, рухнувшим на Землю 66 миллионов лет назад и ставшим причиной массового вымирания динозавров.

Исследователи указывают, что о древней катастрофе напоминают котловины на поверхности Красной планеты – они образовались там, где прошли гигантские волны. А возраст этих образований - такой же, как у кратера Ломоносов, что подтверждает гипотезу об астероиде. Кроме того, края кратера размыты, как будто вода устремилась обратно после сильного удара, передает ТАСС.