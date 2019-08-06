"Хорошулька": звезда "Уральских пельменей" с оголенными плечами произвела фурор

Ей посоветовали уехать в США

36-летняя актриса Юлия Михалкова опубликовала очаровательную фотографию и попросила помочь ей с изучением английского языка.

Звезда "Уральских пельменей" выложила в Instagram снимок в белом платье в горошек, с оголенными плечами и в соломенной шляпке. Она мило улыбнулась и отвернулась от фотообъектива, словно увидела доброго знакомого. "Друзья, есть тут у меня хорошие преподаватели английского языка? - написала артистка. - Хочется усовершенствовать свои знания".

Пост Михалковой собрал свыше семи тысяч отметок "Нравится". Подписчики поделились с актрисой ценными контактами и дали ей несколько советов. Многие фолловеры не удержались от комплиментов.

- Вы и так выглядите, как британская леди. Зачем английский. Просто загадочно улыбайтесь и молчите.

- Самое лучшее - месяца на два уехать в США.

- Правильные мысли. Ибо английский язык - это путь к развитию. Все англоязычные страны развитые.

- Хорошулька.

- У меня свекровь 25 лет занимается языками, заслуженный учитель России, рекомендую.

Ранее Юлия Михалкова заявила, что своими откровенными фотографиями она пытается вдохновить поклонников. Правильное питание, спорт и самодисциплина - вот залог ее идеальной фигуры.