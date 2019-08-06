Названы факторы, нанесшие экономике России наибольший ущерб

Эксперты МВФ назвали основные причины замедления роста ВВП

Негативное влияние санкций, введенных в отношении России Западом, замедлило рост ВВП страны на 0,2 процентных пункта. Как выяснили эксперты Международного валютного фонда (МВФ), больший вред российской экономике нанесло падение цен на нефть - замедление в среднем составило 0, 65 п.п.

По мнению экспертов МВФ, отрицательно влияла также жесткая бюджетная политика – это сдерживало рост еще на 0,1 п.п. В совокупности все эти факторы — санкции, нефть, бюджетная и монетарная политика - отняли от ежегодного роста российской экономики почти 1,2 п.п.

Цены на нефть начали стремительно снижаться 2 августа. Стоимость "черного золота" марки WTI и Brent упала на 7,7%, достигнув 60,42 доллара за баррель. Следом начал падать и курс рубля. Аналитики заговорили о скором наступлении рецессии в российской экономике.

В МВФ отмечают, что в 2014-2018 годах ВВП в России рос в среднем на 0,5% в год. А если бы не было негативного влияния, этот показатель мог бы составить 1,7%. В целом же за пять лет российская экономика выросла всего на 2,5% - тогда как теоретически, в отсутствие внешних шоков, могла бы вырасти на 5,9%. Если же убрать только санкции, оставив все остальное негативное влияние, то рост составил бы 3,5%, передает РБК.