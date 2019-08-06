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Порошенко наживался, отправляя украинцев на войну

12:00
  • вторник
  • 06 августа 2019

Экс-президент Украины скрыл преступные доходы

Новое уголовное дело возбуждено в отношении экс-президента Украины – на сей раз в Панаме. Власти центральноамериканской страны обвиняют Петра Порошенко в отмывании преступных доходов.  
Против Порошенко возбудили новое уголовное дело

Информация появилась в Telegram-канале юриста Андрея Портнова, бывшего замглавы администрации времен Януковича. Как сообщил Портнов,  панамским властям стало известно, что Порошенко и его окружение скрывали в Панаме преступные доходы, активы и собственность. Они не платили налоги в украинский бюджет, отмывая похищенные на Украине средства в этой стране.

Уголовное дело возбудили после того, как Портнов дал показания панамскому адвокату, рассказав о преступлениях украинского политика.

"Мы точно знаем, что его финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну", — добавил юрист.

Ранее в Киеве сообщали, что против Петра Порошенко и людей из окружения экс-президента возбуждено 11 уголовных дел. Позже стало известно, что открыты еще два дела – о хищениях в армии и подделке паспортов. Портнов надеется, что генпрокуратура Украины попросит правительства разных стран арестовать счета Порошенко по всему миру, передает РИА Новости.

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