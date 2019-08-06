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Осторожно, злой мигрант! Беженец покусал полицейских и служебную собаку

12:22
  • вторник
  • 06 августа 2019

Три человека пострадали

В немецком городе Ротвайль задержали мигранта, который напал на полицейских и ранил служебную собаку. Инцидент произошел 2 августа, однако его подробности выяснились только сейчас. 
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Как пишут немецкие СМИ, неадекватный мужчина пугал прохожих и размахивал ножом. При задержании он укусил женщину-полицейского, после чего попытался сбежать. Злоумышленника остановила служебная собака, которую мигрант несколько раз укусил. Во время инцидента пострадали еще двое полицейских, которые пришли на помощь своей коллеге. 

28-летнего мужчину обвинили в нападении и сопротивлении при задержании. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Уроженцем какой страны является хулиган и чем объясняется его поведение, устанавливается. 

Как уточняется, во время потасовки с полицейскими мигранта сопровождала 22-летняя девушка.    

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