Осторожно, злой мигрант! Беженец покусал полицейских и служебную собаку

Три человека пострадали

В немецком городе Ротвайль задержали мигранта, который напал на полицейских и ранил служебную собаку. Инцидент произошел 2 августа, однако его подробности выяснились только сейчас.

Как пишут немецкие СМИ, неадекватный мужчина пугал прохожих и размахивал ножом. При задержании он укусил женщину-полицейского, после чего попытался сбежать. Злоумышленника остановила служебная собака, которую мигрант несколько раз укусил. Во время инцидента пострадали еще двое полицейских, которые пришли на помощь своей коллеге.

28-летнего мужчину обвинили в нападении и сопротивлении при задержании. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Уроженцем какой страны является хулиган и чем объясняется его поведение, устанавливается.

Как уточняется, во время потасовки с полицейскими мигранта сопровождала 22-летняя девушка.