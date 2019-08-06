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Съемки фильма о Началовой оказались под угрозой

13:03
  • вторник
  • 06 августа 2019

Режиссер встретился с родителями звезды

Родители Юлии Началовой и ее бывшая помощница Анна Исаева потребовали прекратить съемки фильма о покойной певице. 
Обнародованы редкие фото дочери Началовой

Режиссер фильма "Буду рядом" Андрей Загорский встретился с родителями артистки, чтобы устранить разногласия по поводу съемок картины. Однако, как пишет OANews, сторонам не удалось найти консенсус. 

Создатели фильма не показали родным Началовой сценарий, не получили от них консультаций и не раскрыли источник финансирования. Кроме того, представителям звезды не понравилось, что Загорский много времени проводит у могилы Юлии. 

Ранее Анна Исаева раскритиковала идею фильма о певице. По ее словам, Виктор и Таисия Началовы не разрешали никому использовать песни и имя их дочери. Как отметила Исаева, близкие покойной хотят по-своему увековечить память об исполнительнице. 

Премьера фильма "Буду рядом" ориентировочно запланирована на осень 2019 года. 

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище. У Началовой осталась дочь Вера.

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