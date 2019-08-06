В испанском отеле объяснились после истерики украинцев

Возмутивший гостей с Украины российский флаг убирать не будут

Испанский отель в Салоу не собирается избавляться от российского флага, который возмутил отдыхавших там украинцев. По словам представителя гостиницы, триколор означает лишь наличие в меню ресторана блюд русской кухни.

"Однако украинские клиенты связали этот символ с национализмом и потребовали его убрать", - пояснил изданию URA.RU представитель отеля.

По его словам, отдыхавшие ранее украинские туристы никогда не жаловались на российский флаг. Однако "герои" скандала пообещали, что оставят негативные отзывы о гостинице и везде напишут, что она – "черная метка для украинцев".

Скандал произошел накануне. Гости из Украины, отдыхавшие в четырехзвездочном отеле в Салоу, увидели в ресторане российский флаг и потребовали его немедленно убрать. Из-за триколора они "чувствовали себя ужасно на ужине". После отказа администрации убирать его, украинские туристы пожаловались туроператору и попросили их переселить.