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"Супер Сухой" получил уникальный двигатель

12:42
  • вторник
  • 06 августа 2019

Истребитель может выполнять сложнейшие фигуры пилотажа

Первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1 заказало Министерство обороны России. "Супер Сухому" улучшили характеристики с учетом опыта боевых действий ВКС в Сирии.
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Истребитель получил  новые двигатели АЛ-41Ф1С – такие же, как у сверхманевренных Су-35. Теперь самолет может выполнять сложнейшие фигуры пилотажа – в частности, зависать, как вертолет и так же, как винтокрылая машина, резко сбрасывать скорость.

С новым двигателем "Супер Сухой" стал еще более экономным. АЛ-41Ф1С расходует в четыре раза меньше топлива.

Получил "Супер Сухой" и еще одну уникальную способность. Истребитель теперь сможет "увидеть" противника за 100 километров. Это стало возможным благодаря установке на Су-30СМ1 радиолокационной станции Н035 "Ирбис" - самой мощной на планете бортовой РЛС.

И все же, самым важным нововведением эксперты называют унификацию Су-30СМ1 с Су-35. По словам специалистов, это позволит существенно сэкономить на ремонте. Уже через год начнутся массовые поставки истребителя "Супер Сухой" в армию.

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