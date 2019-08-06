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НАТО поблагодарили за возвращение Крыма России

13:23
  • вторник
  • 06 августа 2019

Альянс "помог" процессу, устроив госпереворот на Украине

Государственный переворот, организованный на Украине странами-участницами НАТО, "помог" жителям Крыма вернуться на свою историческую родину. Свое давнее стремление они подтвердили на референдуме, заявил депутат российской Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
В НАТО поняли причину возвращения Крыма в Россию

"Это был сигнал крымскому народу, что пора активно начинать свой путь домой, на свою историческую родину в Россию. Политика НАТО, направленная против России, послужила своеобразной помощью, ускорив возвращение Крыма домой", - отметил депутат.

Российский парламентарий прокомментировал прозвучавшее ранее заявление генсека НАТО. Йенс Столтенберг считает, что воссоединение Крыма с Россией стало следствием усиления конкуренции между великими державами. По его словам, Россия стала более напористой в своей политике, она продолжает наращивать военный потенциал.

Бальбек напомнил, что решение крымчане приняли на референдуме подавляющим большинством голосов. В 2014 году они голосовали и за возвращение на Родину, и за то, чтобы не стать разменной пешкой в чужих стратегических играх.

Отреагировали на слова генсека НАТО и на самом полуострове. Там уверены, что конкуренция великих держав, о которой говорил Столтенберг, ни при чем. "Крым — это вообще исконная территория России, и то, что случилось в 90-х годах, когда полуостров оказался в составе Украины, это было глубокой ошибкой и противоестественно для граждан, проживающих на территории полуострова", - приводит слова главы комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля РИА Новости.

Аналитики тем временем подчеркивают, что Украина Крым не теряла – как об этом говорит генсек НАТО. Полуостров временно находился в составе Незалежной – до тех пор, пока не была восстановлена российская юрисдикция над его территорией.

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