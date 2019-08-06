Альянс "помог" процессу, устроив госпереворот на Украине

Государственный переворот, организованный на Украине странами-участницами НАТО, "помог" жителям Крыма вернуться на свою историческую родину. Свое давнее стремление они подтвердили на референдуме, заявил депутат российской Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

"Это был сигнал крымскому народу, что пора активно начинать свой путь домой, на свою историческую родину в Россию. Политика НАТО, направленная против России, послужила своеобразной помощью, ускорив возвращение Крыма домой", - отметил депутат.

Российский парламентарий прокомментировал прозвучавшее ранее заявление генсека НАТО. Йенс Столтенберг считает, что воссоединение Крыма с Россией стало следствием усиления конкуренции между великими державами. По его словам, Россия стала более напористой в своей политике, она продолжает наращивать военный потенциал.

Бальбек напомнил, что решение крымчане приняли на референдуме подавляющим большинством голосов. В 2014 году они голосовали и за возвращение на Родину, и за то, чтобы не стать разменной пешкой в чужих стратегических играх.

Отреагировали на слова генсека НАТО и на самом полуострове. Там уверены, что конкуренция великих держав, о которой говорил Столтенберг, ни при чем. "Крым — это вообще исконная территория России, и то, что случилось в 90-х годах, когда полуостров оказался в составе Украины, это было глубокой ошибкой и противоестественно для граждан, проживающих на территории полуострова", - приводит слова главы комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля РИА Новости.

Аналитики тем временем подчеркивают, что Украина Крым не теряла – как об этом говорит генсек НАТО. Полуостров временно находился в составе Незалежной – до тех пор, пока не была восстановлена российская юрисдикция над его территорией.