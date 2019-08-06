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Как определить спелость дыни по виду и на ощупь

13:41
  • вторник
  • 06 августа 2019

Дельные советы от Роспотребнадзора

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали покупать дыню в супермаркетах, магазинах или на официальных рынках, где летние лакомства хранятся в правильных условиях. Приобретать дыни вдоль дорог не рекомендуется, поскольку они хорошо впитывают в себя токсичные вещества и тяжелые металлы.
Как правильно выбрать спелый арбуз

По словам экспертов, у дыни не должно быть вмятин и трещин. На кожуре может быть лишь небольшое светлое пятно на том месте, на котором дыня лежала на земле. "Никогда не следует брать разрезанные дыни и разрешать продавцу резать их при вас, потому что мякоть дыни становится идеальной средой для размножения в ней бактерий из-за высокого содержания сахара", - говорится на сайте ведомства.

Чтобы оценить зрелость дыни, нужно слегка хлопнуть по ней рукой. Глухой звук свидетельствует о зрелости плода. Вкусная дыня при сжатии двумя руками пружинит, как гандбольный мяч, а на ее кожуре не остается следов от пальцев. Если вам удается поскрести кожицу, то перед вами зрелый плод. 

"Если вы хотите купить дыню хорошего качества, то лучше делать это в сезон, то есть в конце августа или в начале сентября. Наиболее полезны дыни более поздних сроков созревания, потому что их выращивают не под пленочными покрытиями и используют меньше ядохимикатов и минеральных удобрений", - советует Роспотребнадзор. 

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Видео: Как правильно выбрать спелый арбуз​

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