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Экс-глава СБУ разболтал в эфире "тайный" план возвращения Крыма

13:54
  • вторник
  • 06 августа 2019

Параллельно с возвратом полуострова Украина намерена спасти Европу

Киев разработал тайный план возвращения Крыма под юрисдикцию Украины. О секрете проговорился в гостях у журналиста Дмитрия Гордона бывший руководитель главного управления разведки Минобороны и СБУ Игорь Смешко. Он признал, что во время военных действий (а Украина все еще утверждает, что воюет с Россией) озвучивать такие планы нельзя – но, тем не менее, поделился некоторыми деталями.
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По словам Смешко, Украина находится на пересечении глобальных интересов. У страны громадный потенциал и она может спасти Европу. Незалежная, по замыслу экс-главы СБУ, должна стать мостом между Евроатлантической цивилизацией и "неопределившейся" Россией – которая, с его точки зрения, находится "в угрожающем состоянии".

Украина по-прежнему считает полуостров своей "временно оккупированной" территорией. Смешко уверен, что стране необходимо вплотную заняться ее возвращением, а также "абсолютным признанием украинского суверенитета", передает РИА Новости.

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