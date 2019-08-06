Петросян осуществил мечту юного юмориста

Мальчик любит рассказывать анекдоты

Благотворительный проект "Мечтай со мной" исполнил еще одно заветное желание. В Крыму на молодёжном форуме "Таврида" десятилетний Андрей Полозов встретился со своим кумиром Евгением Петросяном. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Мальчик признался, что уже давно следит за творчеством артиста и мечтает повторить его профессиональный путь. Несмотря на свой юный возраст, Андрей уже делает первые попытки стать юмористом. Он любит рассказывать анекдоты и даже пробует создавать собственный творческий материал. Евгений Петросян поддержал его начинания и рассказал, как когда-то сам делал первые шаги на сцене.

"Вот этот элемент неравнодушия – это очень важный элемент для созидательного общества. То есть общества, которое должно заботиться о своем будущем. А что такое наше будущее? Это наши молодые", - заявил Петросян.