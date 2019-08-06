Экс-министру финансов Подмосковья продлили арест на полгода

Алексея Кузнецова обвиняют в многомиллиардном мошенничестве

Басманный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве и растрате.

Защита просила прекратить дело по 14 из 22 эпизодов: если считать время, проведенное во французской тюрьме, то по ним истек срок давности. Заседание длилось всего полтора часа и окончательного решения суд пока не принял.

Дело рассматривают в особом режиме. Это значит, что экс-министру финансов Московской области дадут не более двух третей от максимального срока, а свою вину он полностью признал.

Кузнецову инкриминируют 10 эпизодов по статье "Мошенничество", 9 по статье "Легализация денежных средств", и 3 по статье "Растрата".

Он возглавлял подмосковный Минфин с 2000 по 2008-й год. А с 2005 был еще и первым вице-премьером правительства области. Как раз в эти годы, по версии следствия, бывший чиновник в составе организованной группы похитил из областного бюджета и вывел за границу 11 миллиардов рублей.

Действовал экс-министр вместе с женой, гражданкой США Жанной Булах, которая возглавляла девелоперскую компанию. В 2008-м Кузнецов объявил о своей отставке и семейная пара срочно выехала за границу. Позднее Булах развелась с мужем и сейчас скрывается в Америке. Кузнецов долгое время прятался во Франции. В 2010 году его объявили сначала в федеральный, а потом и в международный розыск. Процесс экстрадиции начался в 2013 году, спустя 4 года ее одобрил премьер-министр Франции и только в январе этого года Кузнецов вернулся на Родину. В наручниках.

В России Следственный комитет обнаружил почти полторы тысячи предметов антиквариата – их Булах собиралась вывезти в Финляндию. А власти Франции арестовали виллы в Сен-Тропе, отели в Куршевеле и роскошные квартиры в Париже. Все это имущество оценивается в 120 миллионов евро – это почти 8 с половиной миллиардов рублей.

Для человека, который много лет скрывался от правосудия, адвокаты просили домашней арест, мотивируя это состоянием здоровья и наличием постоянного места проживания. В итоге мера пресечения осталась прежней. Кузнецову продлили пребывание в СИЗО еще на полгода.

Комментарии не прозвучали ни от обвинения, ни от защиты. Что касается уменьшения количества эпизодов, то суд взял паузу, чтобы изучить все обстоятельства. Следующее заседание назначено на 14 августа.

Иван Колесников, "ТВ Центр".