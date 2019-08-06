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Врачи ампутируют руку истерзанной девочки из Ингушетии

15:08
  • вторник
  • 06 августа 2019

Над девочкой издевалась родная тетя

Консилиум врачей московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии принял решение ампутировать правую руку Аише - девочке из Ингушетии, которую доставили в Москву на лечение в начале июля. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Уже на днях проведут первый этап операции. Как заявили врачи, возможно, это будет не единственное хирургическое вмешательство. Медики делают всё, чтобы сохранить ребенку локтевой сустав. 

"Сегодня угрозы ампутации левой руки нет, хотя неврологические повреждения в левой руке еще остаются и надо, чтобы долго нервы восстанавливались после травмы. Ожоги, которые были на ягодицах, полностью зажили. Она активная. Но проблемы с правой рукой есть, и вы все это знаете, и мы об этом все время говорили", - сообщил Леонид Рошаль.

Семилетнюю Аишу доставили в Москву в крайне тяжёлом состоянии. На теле у ребенка были множественные ушибы, травмы, в том числе укусы и порезы. В руках был нарушен кровоток, предплечье и кисти не двигались. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что над девочкой издевалась её родная тетя. Женщину взяли под стражу.

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