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В Москве за восемь лет построят почти 80 станций метро

15:11
  • вторник
  • 06 августа 2019

С начала года уже открыты восемь станций

Через несколько недель из Китая в Москву доставят новый десятиметровый тоннеле-проходческий комплекс "Победа", который будет прокладывать тоннели на Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщили в столичном стройкомплексе, передает "ТВ Центр".

С начала года в Москве открыты восемь станций и планируется достроить ещё шесть. Причём две из них в будущем войдут в БКЛ. Сегодня же стало известно, что в планах до 2027 года открыть в городе почти 80 станций. Удаётся сокращать сроки строительства. Один из примеров - продление Сокольнической линии до Коммунарки.

"Никогда за всю историю метростроения, не только в Москве, в мире, нет примеров, чтоб за два года строили пять станций, и 10 километров метро. Это такая наша гордость, строительная. Причем три станции подземные, две надземные. Мы никогда не строили метро в створе дороги первого класса. Это наше такое новшество, которое мы впервые в этом году реализовали", - сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

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