Бой с хламом: москвичка завалила мусором приличный дом в центре

Соседи уже 25 лет не могут найти на нее управу

Бой с мусором уже четверть века вынуждены вести жильцы вполне приличного дома в центре Москвы. У них есть соседка, которая собирает хлам с помоек и заполняет им все доступные помещения: собственную квартиру, тамбур возле неё и даже лестницу. Внутри захламлённого жилища осталось место только для кошки. Сама пенсионерка ночует в общежитии.

Попасть к себе в квартиру хозяйка не в состоянии. За дверью, которая еле-еле закрывается, плотная стена из мусора. Но, тем не менее, женщина продолжает нести всякий хлам к себе в помещения. И всё, что не поместилось туда, теперь складируется на лестничной площадке.

И это в центре Москвы. Жильцы иногда сами мешками выносят бутылки, пакеты и объедки. Терпеть невозможно. Но словно по волшебству - несколько дней, и всё возвращается. А главное - владелица мусора остаётся неуловимой.

Съемочная группа "ТВ Центра" разыскала хозяйку квартиры. Пенсионерка, представилась Анной. Жива, здорова и праздно трапезничает прямо на лестничной клетке. Призналась - живёт в общежитие. Сюда приходит покормить кошку, а заодно самой пообедать. Здесь же она сушит свежевыстиранные наряды и узнаёт о новостях из газет. Общение с людьми считает для себя смертельно опасным.

— Оставьте меня в покое, зачем вы меня так нервируете! Мне 82 года. Не хочу ничьей помощи! Не хочу! Я никому не верю!

Больше четверти века не прекращается этот мусорный бой, говорят жильцы. И в этой войне пенсионерка явно выигрывает. Соседи по этажу бежали. Стальные нервы, видимо, только у хозяйки, которая несет в дом всё новые находки из помойки. И закон на ее стороне. Запретить бабушке мирно складывать мусор в квартире никто не вправе.

"Действующее законодательство, оно не предусматривает какой-то действенной возможности надзирающим органам осуществлять контроль за внутренним состоянием квартиры. То есть все последствия для собственника могут наступить, только тогда будет действительно уже поздно думать о какой-то мере профилактики", - объясняет адвокат, член палаты адвокатов г. Москва Антон Бакулин.

Попросить врачей установить, здорова ли старушка могут сделать только родственники. А их, как призналась сама пенсионерка, не мало. По её словам, она седьмая дочь в семье. Но общается, якобы, только с сестрой. И то редко.

Порядок она наведет, признаётся старушка. Даже ремонт задумала. Попросила дать ей месяц-другой на поиски себя. Но в то, что удастся дождаться обещанного, соседи не верят. Надеются, что найти выход ей поможет управляющая компания.

"ТВ Центр".