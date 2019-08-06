Подмосковное Одинцово превратится в музей граффити

Фасады домов украсят гигантские картины

В подмосковном Одинцове впервые проходит международный фестиваль граффити Urban Morphogenesis. Художников из разных стран пригласили, чтобы украсить фасады домов гигантскими картинами, самая большая из которых будет иметь площадь в 900 квадратных метров.

Обычный спальный район, типовые многоэтажки, но никаких серых будней — художники со всего мира делают каждый дом уникальным, превращая Одинцово в музей под открытым небом.

Замысловатые фигуры, яркие краски – даже балконы стали частью картины. А на соседних домах еще только вырисовываются линии и контуры. Размеры полотен впечатляют: высота - почти 60 метров. Поэтому в первую очередь художники, с помощью специальных проекторов, делают разметку. Испанцу Сабеку ориентироваться в пространстве помогают забавные рисунки. Своего лица он не показывает – зато его работы можно встретить в США, Европе, Азии. Вдохновляясь природой, он осмысляет человеческое бытие в красках. На фасаде дома появится девушка в длинном платье – символ мироздания.

"Каждый раз, приезжая куда-то, я стараюсь изобразить то, что подходит именно этому месту. Брожу вокруг, наблюдаю, узнаю что-то об истории - и воплощаю это в своём произведении", - говорит он.

Перед бразильцем Алексом Сенна пока еще чистый холст. Наготове пульверизаторы, кисти, валики и 100 литров краски. Только чёрной и белой. К такой лаконичности художник пришёл из-за особенностей зрения - он плохо различает оттенки. Зато хорошо разбирается в чувствах. Эскиз напоминает "Поцелуй" Климта. Здесь и бразильская страсть, и нежная чистота.

"В мире происходит столько всего, столько негативных новостей, а я стараюсь напомнить о том, что действительно важно. Просто объятие и поцелуй", - объясняет Сенна.

А здесь телескопы, формулы ДНК, звёзды и космос переносят зрителя в "Приключения электроника". Анастасия Владычкина - самоучка. Магистрантка юрфака работает по профессии, а все остальное время - высказывается в красках.

"Дети, которые это увидят, возможно, заинтересуются книгой или фильмом. Если хотя бы один ребёнок придёт за счет этой работы к науке, я буду счастлива", - говорит девушка.

Темы и техники не ограничены – уличное искусство свободно. Именно это, а также возможность расписывать огромные поверхности, привлекли сюда известных уличных художников со всего мира.

"Представить работы с внутренней философией, внутренней квинтэссенцией уличного искусства, чтобы представить зрителю все направления искусства уличной волны, начиная от граффити, каллиграфии, уличного искусства, мурализма и стрит-арта", - говорит идеолог и организатор фестиваля Дмитрий Левочкин.

Всего здесь разрисуют 36 многоэтажек и даже две крыши. Уже в конце лета по уличному музею планируют водить экскурсии.

Полина Кастрицкая, Александр Козликин, Николай Мурашов. "ТВ Центр".