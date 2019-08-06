ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Больной Вилли Токарев влез в долги перед смертью

14:40
  • вторник
  • 06 августа 2019

Ему не хватало средств на лечение

Заслуженный художник России Никас Сафронов рассказал о сложном материальном положении, в котором певец Вилли Токарев оказался незадолго до смерти. 
Квартиры, яхта и авторские отчисления: Вилли Токарев оставил многомиллионное наследство

Знаменитый шансонье, скончавшийся в возрасте 84 лет в столичной больнице, владел недвижимостью в Москве, Ялте и Нью-Йорке. У певца была яхта, а авторских отчислений за песни ему бы сполна хватало для безбедной жизни. Однако Вилли Токарев продолжал выступать, чтобы баловать молодую жену и детей. 

Между тем Никас Сафронов рассказал, что его другу не всегда хватало заработанных денег. "В последние годы жизни Токарев меньше стал выступать из-за проблем со здоровьем. Мало кто знает, что два года назад знаменитый шансонье перенес тяжелую операцию на сердце. На нее ему нужно было около 40 тысяч долларов. На тот момент их у него не было", - цитирует художника портал Prozvezd.info.

Токарев попросил у Сафронова 35 тысяч долларов и вернул их через четыре месяца. При этом он подарил художнику шахматы, которые один поклонник Вилли 15 лет вырезал в тюрьме. По словам Никаса, шансонье иногда брал деньги у обеспеченных друзей и всегда возвращал долги. 

"Однажды, когда он только вернулся в Россию, ему не хватало денег на приобретение квартиры, в которой он позднее прожил долгие годы, - вспомнил Сафронов. - Один его большой поклонник предложил ему помощь и дал недостающую суму. Не надеясь даже, что Вилли вернет. Но тот, конечно, вернул. И вдобавок подарил тому роскошную машину, которую он привез из Америки". 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: Вилли Токарев - легенда русского шансона 

Читайте также:
Новости по теме
Музыкант Вилли Токарев
Музыкант Вилли Токарев
Музыкант Вилли Токарев
Музыкант Вилли Токарев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.