Больной Вилли Токарев влез в долги перед смертью

Ему не хватало средств на лечение

Заслуженный художник России Никас Сафронов рассказал о сложном материальном положении, в котором певец Вилли Токарев оказался незадолго до смерти.

Знаменитый шансонье, скончавшийся в возрасте 84 лет в столичной больнице, владел недвижимостью в Москве, Ялте и Нью-Йорке. У певца была яхта, а авторских отчислений за песни ему бы сполна хватало для безбедной жизни. Однако Вилли Токарев продолжал выступать, чтобы баловать молодую жену и детей.

Между тем Никас Сафронов рассказал, что его другу не всегда хватало заработанных денег. "В последние годы жизни Токарев меньше стал выступать из-за проблем со здоровьем. Мало кто знает, что два года назад знаменитый шансонье перенес тяжелую операцию на сердце. На нее ему нужно было около 40 тысяч долларов. На тот момент их у него не было", - цитирует художника портал Prozvezd.info.

Токарев попросил у Сафронова 35 тысяч долларов и вернул их через четыре месяца. При этом он подарил художнику шахматы, которые один поклонник Вилли 15 лет вырезал в тюрьме. По словам Никаса, шансонье иногда брал деньги у обеспеченных друзей и всегда возвращал долги.

"Однажды, когда он только вернулся в Россию, ему не хватало денег на приобретение квартиры, в которой он позднее прожил долгие годы, - вспомнил Сафронов. - Один его большой поклонник предложил ему помощь и дал недостающую суму. Не надеясь даже, что Вилли вернет. Но тот, конечно, вернул. И вдобавок подарил тому роскошную машину, которую он привез из Америки".

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Видео: Вилли Токарев - легенда русского шансона