Купаться запрещено! Водоемы заполонили хищные бактерии

Отдыхающих также подстерегают амебы и паразиты

Глобальное потепление сделало водоемы опасными для купания. Отдыхающих подстерегают плотоядные бактерии, амебы и паразиты, которые неудержимо размножаются благодаря комфортной температуре.

"Поедающие мозг" амебы Naegleria fowleri водятся в пресной воде. При глотании они безвредны – с микроорганизмами справляется желудочная кислота. А вот при попадании этих незваных жильцов в нос купальщику не позавидуешь. Заразиться амебой можно даже при промывании носовых пазух, предупреждают медики.

Туристам с ослабленным иммунитетом – особенно с печеночной недостаточностью - следует быть острожными при купании в водоемах с соленой водой. Бактерия Vibrio vulnificus известна как "мясоедная бактерия". Она вызывает у пострадавшего сепсис, сообщает Medicalxpress.

Любителей поплавать в бассейне тоже ждет неприятный сюрприз: микроорганизм Cryptosporidium прекрасно себя чувствует и в хлорированной воде. Паразит вызывает расстройство кишечника, чаще всего им заражаются дети.

Рекомендации экспертов следующие: не входите в воду, если у вас есть царапины, порезы, открытые раны или даже следы от укусов насекомых. Используйте специальную обувь, чтобы не травмировать ноги о камни и ракушки. Надумали понырять? – только при наличии зажима для носа. А после купания следите за состоянием кожи. Если появились высыпания – срочно к врачу!