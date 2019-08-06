ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Купаться запрещено! Водоемы заполонили хищные бактерии

14:35
  • вторник
  • 06 августа 2019

Отдыхающих также подстерегают амебы и паразиты

Глобальное потепление сделало водоемы опасными для купания. Отдыхающих подстерегают плотоядные бактерии, амебы и паразиты, которые неудержимо размножаются благодаря комфортной температуре.
В России запретят доступ к детским пляжам

"Поедающие мозг" амебы Naegleria fowleri водятся в пресной воде. При глотании они безвредны – с микроорганизмами справляется желудочная кислота. А вот при попадании этих незваных жильцов в нос купальщику не позавидуешь. Заразиться амебой можно даже при промывании носовых пазух, предупреждают медики.

Туристам с ослабленным иммунитетом – особенно с печеночной недостаточностью - следует быть острожными при купании в водоемах с соленой водой. Бактерия Vibrio vulnificus известна как "мясоедная бактерия". Она вызывает у пострадавшего сепсис, сообщает Medicalxpress.

Любителей поплавать в бассейне тоже ждет неприятный сюрприз: микроорганизм  Cryptosporidium прекрасно себя чувствует и в хлорированной воде. Паразит вызывает расстройство кишечника, чаще всего им заражаются дети.

Рекомендации экспертов следующие: не входите в воду, если у вас есть царапины, порезы, открытые раны или даже следы от укусов насекомых. Используйте специальную обувь, чтобы не травмировать ноги о камни и ракушки. Надумали понырять? – только при наличии зажима для носа. А после купания следите за состоянием кожи. Если появились высыпания – срочно к врачу!

Читайте также:
Главное сегодня
Купание запрещено
Купание запрещено
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.