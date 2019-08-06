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Фитнес-тренер назвала простой способ замедлить старение

14:32
  • вторник
  • 06 августа 2019

Нужно всего лишь выпивать восемь чашек этого напитка в день

Британский эксперт в сфере фитнеса Ники Виброу раскрыла секрет молодости – нужно всего лишь выпивать восемь чашей зеленого или белого чая в день.

Этот напиток замедляет процесс старения и поддерживает оптимальный водный баланс в организме, пишет MedikForum. Этот способ подойдет тем, у кого не получается пить воду.

Кроме того, антиоксиданты, которые содержатся в зеленом чае, снижают уровень холестерина и помогают бороться с лишним весом. Виброу отметила, что выпивает чашку чая каждый час и уже заметила, что процесс старения клеток у нее происходит медленнее.

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