Глюкоза и ее супруг делят имущество

Паре также предстоит определить, с кем останутся дети и животные

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, сделала заявление о своем разводе с бизнесменом Александром Чистяковым.

Последнюю неделю в СМИ муссируются слухи, что пара расходится. Поводом к этому послужили несколько факторов: Глюкоза перестала носить обручальное кольцо и выкладывать совместные фотографии с мужем в социальные сети, а также переименовала свой аккаунт в Instagram с "Чистякова-Ионова" на "Глюкозамьюзик", передает интернет-портал "Дни.ру".

Однако эти слухи оказалось неправдой. Глюкоза так устала от вранья, что записала ироничное видео о "разводе и разделе имущества". Ролик опубликовала в своем telegram-канале телеведущая Ксения Собчак, "сваха" звездной пары.

Сначала Наталья поинтересовалась тем, как проходит отдых ее супруга в Испании, а затем перешла к делу.

- Слушай, а ты знаешь, что мы с тобой, оказывается, разводимся?

- О как! А когда?

- Ну, видимо, совсем скоро.

- Ага, а что делать будем?

- Имущество делить. Но, правда, я не знаю как. С детьми нам попроще. У нас с тобой их двое. Один – тебе, другой – мне. А вот что с животными делать, я не знаю. Муфтик-то один. Хотя… я могу отдать тебе попугая.

- Не, он кричит много. Слушай, давай так: кто быстрее до дома добежит, тому все и достанется.

Затем Александр Чистяков сорвался с места и вылетел в Россию на ракете, а Глюкоза выскочила из номера отеля, скинула туфли на высоком каблуке и тоже помчалась к дому.