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Родившая в 45 лет Мария Порошина впервые рассказала о сыне

15:03
  • вторник
  • 06 августа 2019

Она не готовилась к появлению мальчика

Актриса театра и кино Мария Порошина сделала для себя неожиданное открытие. Оказывается, ей удалось родить сына благодаря съемкам в комедийном сериале. 
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45-летняя артистка, которая воспитывает четырех дочерей и полугодовалого сына, вспомнила о работе над сериалом "Родители", где она снималась вместе с тремя мальчиками. Ребята играли сыновей ее героини.

"С мальчиками, оказывается, нужны особые родительские "приспособления". И, наверное, этот проект "спровоцировал" появление в нашей семье пацана, к чему я не была раньше готова. До этого Бог давал девочек. Я и на этот раз была уверена, что будет дочка, и вот судьба сделала такой подарок: у нас появился Андрюша!" - заявила Порошина. 

По словам актрисы, сын постоянно улыбается и интересуется всем вокруг. Он похож на ангела, который смотрит на родителей преданными глазами. "Это все не только умиляет, но и "собирает", ты чувствуешь еще больше ответственности за малыша. Ведь он послан тебе, чтобы ты его воспитала, взрастила из него хорошего человека", - цитирует артистку портал "7days"

Напомним, Мария Порошина родила дочку от актера Гоши Куценко и еще трех дочерей от артиста Ильи Древнова. Со вторым мужем она рассталась в сентябре 2018 года, после чего произвела на свет сына. Имя его отца она держит в секрете. По слухам, новый возлюбленный актрисы проживает за границей и никак не связан с актерской профессией. 

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