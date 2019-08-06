Леса под Иркутском поджигали, чтобы скрыть незаконные рубки леса

Генпрокуратура выявила серьезные нарушения

Генпрокуратура проведет дополнительные проверки в регионах, где были зафиксированы крупные лесные пожары, чтобы установить точные причины возгораний и оценить ущерб окружающей среде. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ведомство уже выявило множество нарушений в Иркутской области. Многие пожары возникали на местах незаконной вырубки леса - таким образом скрывали преступления. Также отмечается, что статистика по тушениям и масштабам возгорания не соответствовала действительности.

За минувшие сутки экстренные службы ликвидировали в Сибири более 70 очагов возгорания. Только в Красноярском крае за последние сутки авиация Минобороны сбросила на горящие леса свыше тысячи тонн воды.