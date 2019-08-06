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Медведев призвал заняться ремонтом мостов

15:05
  • вторник
  • 06 августа 2019

Часть сооружений оказалась разрушена стихией

О расширении транспортной инфраструктуры говорили во вторник на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Как заявил Дмитрий Медведев, к 2024 году все центры экономического роста должны быть связаны.

Это обеспечит беспрепятственное перемещение людей, товаров и услуг между регионами. Кроме того, зашла речь о реконструкции и ремонте региональных и муниципальных мостов, передает "ТВ Центр". По словам главы кабмина, правительство вместе с региональными властям разработает программу по восстановлению инженерных конструкций.

"Вместе с  регионами правительству нужно разработать программу определить источники финансирования.  Программа будет сформирована на основе сведений о состоянии мостовых сооружений, которые регионы сейчас уточняют. Прошу эту работу не затягивать. Тем более что в целом в ряде регионов эти мосты оказались разрушены в результате стихийных бедствий. На это нужно обратить внимание в первую очередь", - призвал Медведев.

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