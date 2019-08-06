Американский самолет-разведчик заметили у границ России

Полеты шпионов участились

Американский разведчик пролетел вдоль российской границы. Самолет ВВС США провел разведку вблизи Калининградской области.

"Самолет радиоэлектронной разведки, ВВС США (OF 38th RS/55th WG), Boeing RC-135U Combat Sent, бортовой номер 64-14847, GOGO73, в зоне полетной информации FIR, Калининградской области", - сообщил портал Plane Radar.

Министерство обороны России неоднократно призывало Вашингтон прекратить подобные операции - но реакции от Пентагона в Москве не дождались. Только за первую неделю августа у границ России было замечено 39 натовских воздушных судов. Курсируют разведчики и возле российских баз в Сирии.

Военные самолеты стран Североатлантического альянса регулярно приближаются к российским границам в Балтийском море, Крыму и Краснодарском крае. Примерно за час до появления разведчика в Калининграде в воздушном пространстве Польши и Литвы пролетел разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, напоминает РИА Новости.