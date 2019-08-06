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Коломойского вывел из себя вопрос о российском газе

15:26
  • вторник
  • 06 августа 2019

Олигарх считает, что Украина не нуждается в топливе из России

Украинский олигарх Игорь Коломойский в жесткой манере ответил на вопрос, нужен ли Киеву российский газ. "Что касается российского газа — нам до задницы ваш газ. Это мое личное мнение. Вы нанесли нам уже столько вреда и ущерба, что еще на 3 млрд вреда — надо сжать зубы и пережить", - сказал бизнесмен в интервью РБК.

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По его мнению, трубу следовало "закрыть и забыть".  "Вы лишили нас половины ВВП военными действиями, вы закрыли для нас инвестиции от цивилизованных стран, потому что инвесторы не хотят вкладывать туда, где может быть война. Российский газ Украине никогда не был нужен", - отметил Коломойский.

В июле глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что в стране произойдет техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона не будет закачано 20 миллиардов кубометров газа.

Кроме того, стало известно, что европейская федерация энерготрейдеров обеспокоена долгами "Укртрансгаза" за газ для технических нужд.

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