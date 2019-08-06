Высоцкая и Кончаловский показали нежность на людях

Вот так выглядит настоящая любовь

45-летняя актриса Юлия Высоцкая и 81-летний режиссер Андрей Кончаловский показали пример настоящей любви. К такому мнению их поклонники пришли благодаря новому снимку, опубликованному артисткой в Instagram.

"Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной", - так Высоцкая подписала черно-белый снимок, на котором супруги нежно смотрят друг на друга, сидя за столиком кафе. СМИ пишут, что это фото было сделано несколько лет назад, но актриса очень его любит.

Пост понравился свыше 30 тысячам интернет-пользователей, в том числе телеведущему Максиму Галкину. По мнению подписчиков Высоцкой, ее брак воплощает собой идеальные отношения между мужчиной и женщиной.

- Красивая пара.

- Так вот как выглядит любовь.

- Вы любима всю жизнь. Рада за Вас! Это так прекрасно и правильно!

- Такое ласковое семейное фото, приятно на вас смотреть.

- Это любовь! Настоящая!

Напомним, что у Кончаловского было пять жен. На Высоцкой он женился в 1998 году. У них родились дочь Мария и сын Петр. Первым мужем Высоцкой был режиссер Анатолий Кот.

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