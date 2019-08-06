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"Что случилось с Гарри?" Брак с Меган Маркл изменил принца до неузнаваемости

15:43
  • вторник
  • 06 августа 2019

Эксперт утверждает, что герцог Сассекский теперь "на другой планете"

Принц Гарри в свои 34 года прошел длинный путь – от подростка до офицера и затем – самого популярного члена британской королевской семьи. С тех самых пор, когда герцог Сассекский был еще подростком, о нем пишет королевский комментатор Дункан Ларком. Он утверждает, что тот Гарри, которого он наблюдал еще несколько лет назад и сегодняшний – это в полном смысле слова разные планеты.
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"Гарри, как и раньше, высказывает очень умные, правильные мысли. Но делает это так непохоже на себя, что люди, знающие его годами, спрашивают: "А что происходит? Что случилось с принцем?", - приводит слова королевского эксперта британское издание Fabulous.

Особенно сильно стали заметны перемены, по утверждению Дункана Ларкома, после женитьбы герцога Сассекского на Меган Маркл. Эксперт радуется за своего героя – говорит, что видно, как принц счастлив, это настоящая любовная история. В то же время, своих знакомых по армейским временам Гарри приводит в состояние шока. Они не могут поверить, что герцог, ежедневно посещающий со своей супругой салон красоты и массажиста и их бывший бесшабашный однокашник – одно лицо.

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