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"Хиханьки да хаханьки!": Коломойский об отношениях с Зеленским

15:46
  • вторник
  • 06 августа 2019

Президент и олигарх шлют друг другу мемы в WhatsApp

Президент Украины Владимир Зеленский, которого многие считают ставленником Игоря Коломойского, сейчас редко списывается и созванивается с олигархом, после инаугурации они виделись всего один раз.
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Причина тому – напряженный график нового главы Незалежной. "Переписываемся по WhatsApp: хиханьки да хаханьки, шутим <…> Сейчас созваниваемся очень редко, потому что у него куча дел, человек попал с корабля на бал", - рассказал Коломойский РБК.

Владимир Александрович и Игорь Валерьевич познакомились в 2008 году через совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, а тесно общаться стали в 2011 году, когда Зеленский перешел с канала "Интер" на "1+1".

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