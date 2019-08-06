"Хиханьки да хаханьки!": Коломойский об отношениях с Зеленским

Президент и олигарх шлют друг другу мемы в WhatsApp

Президент Украины Владимир Зеленский, которого многие считают ставленником Игоря Коломойского, сейчас редко списывается и созванивается с олигархом, после инаугурации они виделись всего один раз.

Причина тому – напряженный график нового главы Незалежной. "Переписываемся по WhatsApp: хиханьки да хаханьки, шутим <…> Сейчас созваниваемся очень редко, потому что у него куча дел, человек попал с корабля на бал", - рассказал Коломойский РБК.

Владимир Александрович и Игорь Валерьевич познакомились в 2008 году через совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, а тесно общаться стали в 2011 году, когда Зеленский перешел с канала "Интер" на "1+1".