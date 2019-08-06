Жена Никиты Белых подала на развод

Она дала объяснение своему решению

Супруга бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых подала на развод. Об этом Екатерина Белых сообщила сама в соцсетях. Свое решение она объяснила безопасностью.

Екатерина рассказала, что в последнее время в ее адрес и адрес ее коллег по работе поступает немало угроз. "Мной и Никитой Юрьевичем (Белых – прим. ред.) было принято это сложное решение, чтобы не допустить влияния нашей правозащитной деятельности на его судьбу в заключении", - приводит ее слова "Интерфакс".

Никита Белых и его нынешняя супруга узаконили отношения в 2017 году, когда бывший чиновник находился в СИЗО "Лефортово".

В феврале 2018 года экс-губернатора Кировской области приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере. Суд также оштрафовал Белых более чем на 48 миллионов рублей.