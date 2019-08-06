СКР подтвердил гибель одного человека при взрывах под Ачинском

Восемь человек получили ранения

В результате взрывов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае погиб один человек. Эту информацию подтвердил Следственный комитет России.

По данным ведомства, еще восемь человек получили различные травмы. В СКР рассказали, что взрывы на складе начались в результате пожара. В свою очередь возгорание возникло по неустановленной причине во время разгрузки боеприпасов.

"Прибывшая на место происшествия пожарная группа предприняла попытку тушения пожара, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов", - заявили в СКР.

По факту ЧП на складе возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием. Следователи начнут осмотр места происшествия после того, как саперы завершать разминирование территории.

Пожар и взрывы на военном складе под Ачинском начался накануне. В радиусе 15 километров от места ЧП были эвакуированы более 16 тысяч человек. в ряде районов был введен режим ЧС.