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СКР подтвердил гибель одного человека при взрывах под Ачинском

15:50
  • вторник
  • 06 августа 2019

Восемь человек получили ранения

В результате взрывов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае погиб один человек. Эту информацию подтвердил Следственный комитет России.

По данным ведомства, еще восемь человек получили различные травмы. В СКР рассказали, что взрывы на складе начались в результате пожара. В свою очередь возгорание возникло по неустановленной причине во время разгрузки боеприпасов.

"Прибывшая на место происшествия пожарная группа предприняла попытку тушения пожара, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов", - заявили в СКР.

По факту ЧП на складе возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием. Следователи начнут осмотр места происшествия после того, как саперы завершать разминирование территории.

Пожар и взрывы на военном складе под Ачинском начался накануне. В радиусе 15 километров от места ЧП были эвакуированы более 16 тысяч человек. в ряде районов был введен режим ЧС.

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Люди, эвакуированные за пределы 15-километровой зоны от места взрывов и пожара на военном складе под Ачинском
Люди, эвакуированные за пределы 15-километровой зоны от места взрывов и пожара на военном складе под Ачинском
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском
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