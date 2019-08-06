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Потерявший семью в авиакатастрофе Калоев показал подросших двойняшек

16:20
  • вторник
  • 06 августа 2019

Сыну и дочери уже полгода

В Сети появились фотографии подросших двойняшек Виталия Калоева - сына Максима и дочери Софии.

На кадрах дети одеты в национальные костюмы, а 62-летний Калоев счастливо улыбается, пишет интернет-портал "Дни.ру". Виталий и его вторая супруга Ирина Дзарасова поженились в июне 2018 года, спустя 16 лет после гибели первой семьи. Через полгода у пары родились двойняшки, и Калоев вновь обрел смысл жизни, передает "Экспресс-газета".

 

Как удалось выяснить kp.ru ("Комсомольской правде"), Виталий уже не работает в полную силу архитектором. Сейчас он на пенсии, занимается подработками и живет со второй семьей в своем доме во Владикавказе.

Первая семья Калоева – жена Светлана и двое детей – погибли в авиакатастрофе над Боденским озером в 2002 году. Тогда из-за ошибки диспетчера столкнулись два самолета. Погибли 52 ребенка и 19 взрослых. Обезумевший от горя Виталий Калоев нашел причастного к крушению самолета диспетчера Петера Нильсена и убил его. За самосуд Калоеву дали 8 лет тюрьмы, но отпустили досрочно в 2007 году.

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Потерявший семью в авиакатастрофе Калоев показал подросших двойняшек
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