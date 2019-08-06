"Уловки мне хорошо известны": Путин пошутил о работе в разведке

Президенту рассказали, как спортсмены на олимпиаде в Корее прятали российский флаг

Владимир Путин во вторник посетил образовательный центр в Сочи. Президенту показали новое здание корпуса "Школа" и вручили в подарок хоккейную форму. Видео публикует ТВЦ.RU.

Во время осмотра "Сириуса" глава государства заглянул на семинар юных хоккеистов. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о работе программы подготовки "Красная машина". Он вспомнил, что на прошедших играх в Корее были запрещены российский гимн, флаг и другие национальные символы. Чтобы обойти запрет, хоккеисты нашивали с внутренней стороны пиджака флаг и надпись "Россия в моем сердце".

— Никто не догадался, - отметил Третьяк.

— Это мне хорошо известно по моей прежней работе - такие уловки, - отметил в ответ Путин, чем вызвал смех в зале.

Владимир Путин с конца 70-ых служил в КГБ. В 1985-1990 годах работал в ГДР по линии Первого главного управления комитета, которое отвечало за внешнюю разведку, и был директором Дома дружбы СССР — ГДР в Дрездене.