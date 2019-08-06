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Гениальная дочка Пугачевой изобрела "чудо-смартфон" (видео)

16:45
  • вторник
  • 06 августа 2019

Но делиться им отказалась

Лиза Галкина, дочь телеведущего Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой, снова удивила интернет-пользователей своими талантами.

На этот раз пятилетняя девочка продемонстрировала "смартфон" собственного изобретения. Галкин снял творение ребенка на камеру и оставил подпись под постом: "Смартфон XS 12. Звездный эксклюзив. Товар штучный". Устройство представляет собой макет, нарисованный на бумаге.

Лиза объяснила отцу, как нужно пользоваться данным устройством. "А у меня четыре игры есть. Вот тарзанка. Вот перевязать куколку. Вот шапку разукрашивать. Вот корону", - рассказала девочка. На второй день устройство обзавелось камерой и увеличилось в размерах.

Малышка заявила, что патент на свой чудо-телефон получать не собирается и продавать тоже.

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