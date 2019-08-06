Заявления на участие в онлайн-выборах в Мосгордуму проверят дважды

Электронные выборы в Мосгордуму пройдут в трех избирательных округах

Заявления москвичей на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму 8 сентября пройдут двойную проверку. При этом данные пользователей, которые получат отказ при автоматической проверке, проверят вручную.

Для проверки будут использованы ресурсы федеральных и региональных баз данных реестра избирателей. Такой принцип ранее применяли при верификации аккаунтов во время онлайн-голосования по проекту программы реновации.

Электронные выборы в Мосгордуму впервые пройдут в столице в трех избирательных округах — № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Подать заявку на участие можно в личном кабинете на портале mos.ru.